Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı
Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı.
Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan araştırma ve takip sonucu, dolandırıcılık suçundan 19 kaydı ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan firari şüpheli, Havsa'nın Köseömer köyünde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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