Edirne'de jandarmadan Trakya Üniversitesi personeline eğitim

Eğitimde, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında personele bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.