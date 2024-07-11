Gurbetçilerin anavatana gelişinde "rekorlar" kaydediliyor

Gurbetçilerin yıllık izinlerini anavatanda geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden memleketlerine gelişi yoğun olarak devam ediyor.

Edirne Valiliğinin açıkladığı istatistiklere göre, hafta sonu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yolcu ve araç sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.

Pazar günü 9 bin 5 binek araç ve 38 bin 692 yolcu Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı.

Gümrüklerde bekleme sürelerini azaltmak için hem kolluk hem de gümrük idarelerince önlemler artırıldı.

Gurbetçilerin yurda geliş ve yurttan çıkışta en çok kullandıkları Kapıkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 24'e çıkarıldı, çeşitli illerde gurbetçi sezonu için hem emniyet hem de gümrük personeli sayısına takviye yapıldı.

Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 22 Haziran tarihinden bu yana 150 bin araçla 575 bine yakın giriş yaptı.

- Anavatanlarına ulaşan gurbetçiler Kapıkule'den girişte duygulanıyor

Avusturya'dan yurda gelen Serpil Kurt, AA muhabirine Türkiye'ye ulaştıkları için çok duygulu olduklarını söyledi.