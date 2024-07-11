Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gurbetçilerin anavatana gelişinde "rekorlar" kaydediliyor

        Gurbetçilerin yıllık izinlerini anavatanda geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden memleketlerine gelişi yoğun olarak devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:08 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gurbetçilerin anavatana gelişinde "rekorlar" kaydediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gurbetçilerin yıllık izinlerini anavatanda geçirmek üzere yaşadıkları ülkelerden memleketlerine gelişi yoğun olarak devam ediyor.

        Edirne Valiliğinin açıkladığı istatistiklere göre, hafta sonu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yolcu ve araç sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırıldı.

        Pazar günü 9 bin 5 binek araç ve 38 bin 692 yolcu Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı.

        Gümrüklerde bekleme sürelerini azaltmak için hem kolluk hem de gümrük idarelerince önlemler artırıldı.

        Gurbetçilerin yurda geliş ve yurttan çıkışta en çok kullandıkları Kapıkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı 24'e çıkarıldı, çeşitli illerde gurbetçi sezonu için hem emniyet hem de gümrük personeli sayısına takviye yapıldı.

        Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 22 Haziran tarihinden bu yana 150 bin araçla 575 bine yakın giriş yaptı.

        - Anavatanlarına ulaşan gurbetçiler Kapıkule'den girişte duygulanıyor

        Avusturya'dan yurda gelen Serpil Kurt, AA muhabirine Türkiye'ye ulaştıkları için çok duygulu olduklarını söyledi.

        Kapıkule'den girerken gözlerinin dolduğunu ifade eden Kurt, "13 saatte Edirne'ye geldik. Vatanımıza vardık, çok mutluyuz." dedi.

        Mehmet Kurt ise Türkiye'ye ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Çok mutluyuz ve heyecanlıyız vatanımıza geldik. Türkiye'ye gelince içimizi sevinç kaplıyor, tarifsiz duygular yaşıyoruz. Avusturya'dan 13 saatte uyumadan geldik, hiçbir uyku ve yorgunluk yok." diye konuştu.

        Almanya'dan gelen Süroş Yükseloğlu, 45 yıldır gurbette yaşadığını Türkiye'ye her geldiğinde büyük sevinç yaşadığını ifade etti.

        Türkiye'de olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getiren Yükseloğlu, "Bazen yılda 2-3 kez geliyorum. Hiç gelemeyenler de oluyor. Türkiye'ye gelmekten dolayı çok memnunum. Dost ve akrabalarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

        Ailesiyle Almanya'dan gelen Erol Tarcan, Türk bayrağını görünce manevi duygularının yoğunlaştığını dile getirdi.

        Gurbette yaşamanın zor olduğunu belirten Tarcan, "Kapıkule'ye geldik, havasını teneffüs ettik o bile bize yetti. Türkiye'de çok mutluyuz. Allah vatanımıza, milletimize ve devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'

        Benzer Haberler

        Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, kazaya neden oluyordu; o anlar kame...
        Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, kazaya neden oluyordu; o anlar kame...
        Edirne'de jandarmadan Trakya Üniversitesi personeline eğitim
        Edirne'de jandarmadan Trakya Üniversitesi personeline eğitim
        Edirne'deki orman yangını söndürüldü
        Edirne'deki orman yangını söndürüldü
        Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Edirne'de dolandırıcılık suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Kapıkule'de yolcu giriş peronu sayısı iki katına çıkarıldı (2)
        Kapıkule'de yolcu giriş peronu sayısı iki katına çıkarıldı (2)
        Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de evde çıkan yangın söndürüldü