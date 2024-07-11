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        Meriç Nehri parkurunun açılışı Gençler Kürek Türkiye Kupası müsabakalarıyla gerçekleştirilecek

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası, Edirne'de start alıyor. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ev sahibi olan Edirne - Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun açılışının yapılacağı organizasyonda, eş zamanlı olarak Master Yarışları da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:10
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        Meriç Nehri parkurunun açılışı Gençler Kürek Türkiye Kupası müsabakalarıyla gerçekleştirilecek
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        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası, Edirne'de start alıyor. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ev sahibi olan Edirne - Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun açılışının yapılacağı organizasyonda, eş zamanlı olarak Master Yarışları da gerçekleştirilecek.

        Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, 12-14 Temmuz tarihlerinde Meriç Nehri’nde yapılacak. Düzenlenecek yarışlar ile Edirne ilk kez resmi bir kürek organizasyona ev sahipliği yapacak.

        Geçen yıl Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile inşasına başlanan ve 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası ev sahibi olmaya hak kazanan Meriç Nehri Parkuru'nun açılışının yapılacağı Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, Mehmet Müezzinoğlu köprüsünde verilecek start ile başlayacak ve tarihi Meriç (Mecidiye) Köprüsü’nde son bulacak.

        Organizasyonda eleme yarışları ve açılış seremonisi yarın, final yarışları ise 13 ve 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 2000 ve 1000 metrelik parkurda mücadele edecek kürek sporcuları, kadınlar ve erkeklerde 19 Yaş Altı (Gençler), 17 Yaş Altı (Yıldızlar) ve 15 Yaş Altı (Küçükler) kategorilerinde yarışacak. 25 kulüp ve 400’e yakın sporcunun katılacağı yarışlarda ekipler, tek çifte, iki çifte, dört çifte, iki tek, dört tek ve sekiz tek tekne sınıflarında mücadele edecek.

        Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları ile birlikte eş zamanlı olarak Master Yarışları da gerçekleşecek.

        Yarışların final müsabakalarının yapılacağı 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde sabah 09.00’da Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayımlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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