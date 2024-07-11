Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangınına müdahale ediliyor
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde Bulgaristan sınırındaki yangına ekipler müdahale ediyor.
Ömeroba köyü ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye Edirne ve Kırklareli'nden itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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