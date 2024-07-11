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        Edirne'de bir tarlada 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

        Edirne'de, jandarma ekiplerince 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:01
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        Edirne'de bir tarlada 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Edirne'de, jandarma ekiplerince 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Avarız köyünde şüpheli F.K'ye ait tarlada 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Kenevirler imha edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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