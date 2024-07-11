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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli yakalandı

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:24
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 137 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 137 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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