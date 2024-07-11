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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:46
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

        - Yük taşıyan araçlar denetlendi

        Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan Büyükdoğanca köyü girişinde denetim gerçekleştirdi.

        Dron destekli denetimde yük taşıyan araçlar denetlendi, sürücüler trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

        Jandarma ekipleri, Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde de vatandaşlara yönelik trafik eğitim gerçekleştirdi.

        Vatandaşlar, temel trafik kuralları, kask ve emniyet kemerinin kullanımı konularında bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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