Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde ilk resmi kürek yarışları başladı

        Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde ilk resmi kürek yarışları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençler Türkiye Kürek Kupası ön eleme müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı.

        Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleri ile Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda, 112 sporcu Mehmet Müezzinoğlu ve Meriç köprüleri arasında 2 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele ediyor.

        Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kürek sporu için tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

        Meriç Nehri'ne güzel bir parkur kurulduğunu belirten Ertürk, şunları kaydetti:

        "100 yıllık bir federasyonuz, 100 yıldır bu parkuru bekliyorduk. Bu tarihi anı görmek bana nasip oldu. Çok mutluyum ve sevinçliyim. Buradan özellikle Valiliğimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çok destek verdiler. Parkurumuz daha yapılmadan Avrupa Şampiyonasını aldık, üstüne Balkan Şampiyonası aldık. Burası gerçekten hem şehir için hem spor turizmi için hem de spor camiamız için çok önemli bir nokta olacak. Artık bizim için sporun başkenti Edirne."

        Ertürk, ön elemede başarılı olan sporcuların hafta sonu finallerde yarışacağını ifade etti.

        Türkiye'nin olimpik standartlardaki ilk parkurunda gerçekleştirilecek final yarışlarında yaklaşık 400 sporcu kürek çekecek.

        Yarışlar, pazar günü gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!
        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!
        Tekerlekli sandalye ile dolaşırken kanala düştü!
        Tekerlekli sandalye ile dolaşırken kanala düştü!
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Galatasaray yenilgiyle başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        Düdüklü tencere neden patlar?
        Düdüklü tencere neden patlar?
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        Anne ile oğlu yangında can vermişti! Gizemli bir ölüm daha!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Gök gürültülü sağanak uyarısı
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!

        Benzer Haberler

        Çocukların attığı torpilden çıkan ot yangını, evlere sıçramadan söndürüldü
        Çocukların attığı torpilden çıkan ot yangını, evlere sıçramadan söndürüldü
        Edirne'deki anız yangınında 500 dönüm arazi zarar gördü
        Edirne'deki anız yangınında 500 dönüm arazi zarar gördü
        Edirne'de orman yangını (3)
        Edirne'de orman yangını (3)
        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangını kontrol altı...
        GÜNCELLEME 2 - Edirne'de Bulgaristan sınırındaki orman yangını kontrol altı...
        Edirne'de orman yangını (2)
        Edirne'de orman yangını (2)
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor