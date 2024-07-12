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        Edirne'deki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest

        Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:50
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        Edirne'deki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest
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        Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Saatağacı köyündeki bir ceviz bahçesinde çıkan yangının ormanlık alana sıçramasına ilişkin gözaltına alınan bahçenin sahibi İ.S'nin (75) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Uzunköprü Adliyesine sevk edilen İ.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Meriç ilçesine bağlı Saatağacı köyünde 10 Temmuz'da bir ceviz bahçesinde çıkan, ardından ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

        Yangın nedeniyle 150 dekar orman ve 250 dekar tarım arazisi zarar görmüş, yangının başladığı belirlenen ceviz bahçesinin sahibi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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