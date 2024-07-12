Arpacı, Mesleki Eğitim Merkezlerinin tanıtılması, öğrenci ve velilerle birebir temas kurulması ve bilgilendirme çalışmaları yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda gündem maddeleri görüşülerek sınavların yapılacağı yerler belirlendi.

Programın sonunda İnanç'a, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından Selimiye Camisi'nin resmedildiği tablo hediye edildi.

İnanç, programda Balkanlar'dan gelen öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

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