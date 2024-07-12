Edirne'de bisiklet yolunda park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Edirne'de bisiklet yolunda park halinde bulunan otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Edirne'de bisiklet yolunda park halinde bulunan otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi'nde, K.İ'nin kullandığı 22 BC 682 plakalı otomobil, bisiklet yolunda park halinde bulunan 22 AAK 421 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aynı yerde park halinde bulunan 4 araç daha zarar gördü.
Kazada sürücü K.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan A.İ. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada olay yerinin karşısındaki kafede bulunan park halindeki araçların sürücüleri olay yerine geldi.
Araçlar çekiciyle kaldırıldı.
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