Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Adnan Ayte ile İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Yangın havadan ve karadan yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

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