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        Edirne'de yanan pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrildikten sonra yanan pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 00:12 Güncelleme: 13.07.2024 - 00:12
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        Edirne'de yanan pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrildikten sonra yanan pamuk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kırcasalih beldesinde E.K'nin kullandığı 48 VM 148 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Devrildikten sonra refüje çarpan tır yanmaya başladı.

        Tırın yandığı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA aracı gelerek yangını söndürdü. Tır kullanılamaz hale geldi.

        Yaralanan tır sürücüsü ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün İzmir'den aldığı pamuk yükünü Edirne'deki bir fabrikaya getirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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