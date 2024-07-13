Meriç Nehri'nde Gençler Türkiye Kürek Kupası ilk gün müsabakaları başladı

Müsabakaları Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, kulüplerin temsilcileri ve sporcuların yakınları ve vatandaşlar izliyor.

Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde birinci gün yarışlarında masterler, 17 yaş altı yıldız erkekler, 17 yaş altı yıldız kadınlar, 15 yaş altı küçük erkekler kategorilerinde 188 sporcu yarışacak.

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