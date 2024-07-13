Edirne'de asayiş
Edirne'de maaş kartı çalınan kişi polise başvurdu.
Edirne'de maaş kartı çalınan kişi polise başvurdu.
Abdurrahman Mahallesi Şehit İstiklal Vardar Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan H.B, maaş kartının yerinde olmadığını fark etti.
İş arkadaşının maaş kartını kullandığını öğrenen H.B, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.
Olayla ilgili E.B. gözaltına alındı.
- Şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı
İpsala ilçesinde ailesinden habersiz ilaç içen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Saraç İlyaz Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yaşayan İ.Y, kızının ilaç içtiğini fark etti.
Çocuk ailesi tarafından İpsala Devlet Hastanesine götürüldü.
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