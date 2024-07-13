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        Edirne'de çıkan yangın ormanlık ve tarım arazisine zarar verdi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık ile 10 dekar tarım arazisinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:33 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:33
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        Edirne'de çıkan yangın ormanlık ve tarım arazisine zarar verdi
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık ile 10 dekar tarım arazisinde hasar oluştu.

        Sazlıdere köyü sahilindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Şefliği ve Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi, helikopter de alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında 10 dekar orman ve 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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