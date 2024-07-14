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        Gençler Türkiye Kürek Kupası son gün müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı

        Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası son gün müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 09:52 Güncelleme: 14.07.2024 - 09:52
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        Gençler Türkiye Kürek Kupası son gün müsabakaları Meriç Nehri'nde başladı
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        Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası son gün müsabakaları başladı.

        Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde son gün yarışlarında masterler, genç erkekler ve kadınlar kategorilerinde 227 sporcu yarışacak.

        Müsabakalar masterler kategorisindeki sporcuların yarışıyla başladı.

        Yarışlar, kupa töreni ve kapanış seremonisiyle sona erecek.

        Müsabakaları kulüplerin temsilciler, sporcuların yakınları ve vatandaşlar takip ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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