Avrupa Kürek Federasyonu delegesinden Meriç Nehri'ndeki kürek parkuruna tam not

Avrupa Kürek Federasyonu Teknik Delegesi Eva Szanto, Meriç Nehri'ndeki Türkiye'nin olimpik standartlardaki ilk kürek parkurunu çok beğendiğini söyledi.

Avrupa Kürek Federasyonunu temsilen Edirne'ye gelen Szanto, Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası müsabakalarını izledi.

Szanto, gazetecilere yaptığı açıklamada nehirdeki parkurdan çok etkilendiğini ifade etti.

Nehrin heyecanlı yarışlara ev sahipliği yaptığını belirten Szanto, "Nehirdeki parkur arka planındaki tarihi köprüyle birlikte harika bir lokasyon. Çok güzel bir parkur. Eylül ayında Meriç Nehri'nde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için çok heyecanlıyız." dedi.