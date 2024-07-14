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        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:53
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        Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, merkeze bağlı Kemal köyü ile Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de Fas ve Filistin uyruklu 8 düzensiz göçmen yakaladı.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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