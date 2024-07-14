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        Edirne Valisi Sezer'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:41
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        Edirne Valisi Sezer'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Sezer, mesajında 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal düzeni, milli birlik ve beraberliği hedef alarak Türkiye'nin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik darbe girişiminde bulunduğunu anımsattı.

        Türk milletinin hain darbe girişimine karşı tek yürek olduğunu vurgulayan Sezer, 15 Temmuz'un yıl dönümünde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunun bir kez daha yaşandığını belirtti.

        Hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eşsiz ve şanlı bir mücadele verildiğini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve huzuruna yönelik yapılan bu alçakça girişimler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Devletimiz ve aziz milletimiz, bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini artan bir kararlılıkla sürdürecektir. 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde, başta vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize ise sağlık ve esenlikler dilerim."

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