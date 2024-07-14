Edirne'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş dron yardımıyla bulundu
Edirne'nin Havsa ilçesinde kaybolan zihinsel engelli vatandaş jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Edirne'nin Havsa ilçesinde kaybolan zihinsel engelli vatandaş jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habiller köyünde A.F'nin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında A.F, dron yardımıyla bulunarak ailesine teslim edildi.
Arama çalışmalarına AFAD ekipleri de destek verdi.
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