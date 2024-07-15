Edirne'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 9 sim kart, hafıza kartları ve bilgisayar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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