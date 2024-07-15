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        Edirne'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 08:56 Güncelleme: 15.07.2024 - 08:56
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        Edirne'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 9 sim kart, hafıza kartları ve bilgisayar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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