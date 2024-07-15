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        Edirne'de yangın ortasında kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından kurtarıldı

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan yangında alevlerin ortasında kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:19 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:19
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        Edirne'de yangın ortasında kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından kurtarıldı
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan yangında alevlerin ortasında kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alanlarda ve tarlalarda meydana gelen yangın olaylarına yönelik engelleme ve mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Lalapaşa'da meydana gelen yangında hayvanların kurtarılmasına yönelik çalışmalarda görev aldı.

        Yangın ortasında kalan hayvanlar sağlıklı bir şekilde kurtarılıp sahiplerine teslim edildi.

        Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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