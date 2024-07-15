Edirne'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangın nedeniyle apartman dumanla kaplandı. Dumandan dolayı binadan çıkamayan biri bebek 3 kişi itfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan çıkartıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hıdır Baba Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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