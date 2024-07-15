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        Edirne'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

        Edirne'de, apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince balkondan kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:39 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:39
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        Edirne'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
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        Edirne'de, apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince balkondan kurtarıldı.

        Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hıdır Baba Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle apartman dumanla kaplandı. Dumandan dolayı binadan çıkamayan biri bebek 3 kişi itfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan çıkartıldı.

        Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince oksijen verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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