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        Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:11 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:11
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        Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

        Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve milletin iradesiyle bertaraf edildiğini söyledi.

        15 Temmuz gecesi Türk milletinin korkusuzca meydanlara indiğini, tankların ve tüfeklerin karşısında dimdik durduğunu vurgulayan Vali Sezer, "O karanlık gecede genç yaşlı demeden her birimiz vatan savunmasında birleştik. Aziz milletimizin her bir ferdi, bu karanlık gecede, cumhuriyete, demokrasiye ve iradesine sahip çıkarak FETÖ mensuplarının hain emellerine ulaşmasına izin vermediler." dedi.

        Sezer, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir kahramanlık gösterdiğini ve millet olarak bununla gurur duyduklarını ifade etti.

        Hain darbe girişiminin Türk milletinin devletine ve bağımsızlığına sahip çıkması sonucu önlendiğini anımsatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Darbe girişiminde bulunanlar her şeyi hesap ettiler ama hesap etmedikleri bu milletin 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olmasıdır. Bu milletin değerler üzerinden tanımlanmış bir millet olmasını hesap edemediler. 15'lilerin Çanakkale'ye nasıl gittiğini unuttular. İzmir'de Hasan Tahsin'in kurşunu hangi duyguyla ilk kez sıktığını unuttular. Fethi Sekin'i unuttular. 15 Temmuz gecesi sokağa inecek ve şehadete yürüyebilecek yüz binleri hesap etmediler. Bu yüz binlerin içerisinde kuaföründen teknisyenine, devlet memurundan ev hanımına kadar herkes tek yürek içerisinde bu millet için, bu milletin istikrarı için yürüdüler.

        Bu coğrafyada 1000 yıldan beri nasıl ayakta kaldığımızı ve birbirimize nasıl tutkun olduğumuzu hesap edemediler. 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir'in gösterdiği kahramanlık hepimizin yüreğinde bir ateş gibi yanmaktadır. Halisdemir, darbenin seyrini değiştiren cesaretiyle milletimizin bağımsızlık mücadelesine ne kadar kararlı olduğunu bizlere bir kere daha göstermiştir."

        Sezer, 15 Temmuz gecesi destanlar yazıldığını ve yaşananların unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından sancak teslim töreni gerçekleştirildi. Vali Sezer sancağı öperek teslim aldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının meydanda büyük ekrana yansıtılmasının ardından 15 Temmuz konulu videolar izlendi.

        Anma programında 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, "15 Temmuz’u Anlamak" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

        Trakya Üniversitesi Balkan Müzik Topluluğu, Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ve Edirne Belediye Bandosu konseriyle süren programda, Diyanet İlahi Grubunca kaside ve ilahilerin okunup şehitler için dua edildi.

        Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, 9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Erdoğan Beypınar ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Anma programları kapsamında Devecihan Kültür Merkezi'nde, Anadolu Ajansının

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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