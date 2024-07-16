Yosun ve su mercimekleriyle kaplanan Tunca Nehri yeşile büründü

Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.

Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor.

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