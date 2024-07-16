Yosun ve su mercimekleriyle kaplanan Tunca Nehri yeşile büründü
Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor.
Tunca Nehri'nin yüzeyindeki yosun ve su mercimeklerinin yayılımı artarak devam ediyor.
Kuraklık, sıcaklığa bağlı buharlaşma, tarımsal sulama nedeniyle debisi düşen Tunca'da su akışının durduğu bölgelerde su yüzeyinde oluşan bitkilerin yayılımı genişliyor.
Tunca Köprüsü ile Kanuni Köprüsü çevresinde nehir yüzeyinin tamamı neredeyse yosun ve su mercimekleri ile kaplandı.
Bu bölgelerde akışın durduğu suyun yüzeyi bitkiler nedeniyle yemyeşil görünüyor.
Tunca Nehri, DSİ'nin ölçüm istasyonu verisine göre saniyede 3 metreküp akıyor.
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