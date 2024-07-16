Gurbetçilerin yurda gelişleri yoğun olarak devam ediyor

Türkiye'de yıllık izinlerini geçirmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçilerin gelişleri yoğun olarak devam ediyor.

Sıla yolculuğu özellikle okulların tatile girmesi ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tamamlanmasının ardından daha da arttı.

Gurbetçi sezonu başlangıcı olarak nitelenen haziran ayının üçüncü haftasında başlayan gurbetçilerin gelişleri ağustos ayı ortalarına kadar devam edecek.

Gurbetçi sezonunun başlangıcından bugüne 800 bine yakın yolcu sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptı.