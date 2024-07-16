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        Edirne'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:13 Güncelleme: 16.07.2024 - 09:18
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        Edirne'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Köydeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle çiftlikte maddi hasar oluştu, çok sayıda büyükbaş hayvan dumandan etkilendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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