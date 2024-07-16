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        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde üretime yönelik testlere başlandı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinden elektrik üretimi için deneme çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:18 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:18
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        Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santralinde üretime yönelik testlere başlandı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinden elektrik üretimi için deneme çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Geçen yıl yaşanan arızanın ardından güçlendirme çalışması yapılan ve su tutma testleri başarıyla gerçekleştirilen santralde incelemede bulunan Vali Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve santral yetkililerinden bilgi aldı.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, santralin yapım sürecinin 3 yıldan fazla sürdüğünü ifade etti.

        Santralde meydana gelen hasarın ardından projenin yeniden revize edildiğini ve 8 aylık sürede çalışmaların tamamlandığını anlatan Sezer, "Yaklaşık bir ay önce su tutma süreci burada tamamlandı. Santral binasındaki burguların testleri de Almanya'dan gelen bir teknik ekip tarafından yapıldı. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ile beraber enerji verilmesiyle ilgili deneme süreci başlatıldı. Bununla ilgili son kabul aşamasına gelindi. Kabul yapıldıktan sonra buradaki işlemleri tamamlamış olacağız." dedi.

        - Arşimet türbinli hidroelektrik santrali

        Meriç Nehri'nde 2021 yılında yapımına başlanan santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak (lastik baraj) konuldu.

        Geçen yıl temmuz ayında su tutma çalışmaları yapılan santralde meydana gelen hasar nedeniyle kısa süreli elektrik üretimi durduruldu.

        Vali Sezer'in talimatıyla DSİ, Trakya Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve müşavirlik firmalarından oluşan mühendislik ve teknik ekip güçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

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