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        Edirne'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:58
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        Edirne'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı.

        Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

        Hain darbe girişiminin birlik ve beraberlik sayesinde önlendiğini belirten Prof. Dr. Tabakoğlu, "Cumhurbaşkanımız vatandaşları sokağa davet etti ve sokaklara inen vatandaşlarımız tanklara ve silahlara karşı direndi. Bir gecede bu büyük millet, bu hayasız akına son verdi." diye konuştu.

        Programda Devlet Konservatuvarı Müzik Topluluğunca kahramanlık türküleri seslendirildi, 15 Temmuz konulu fotoğraflar sergilendi.

        Rektör Tabakoğlu ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz Şehitler Yolu'ndan yürüyerek Şehit Ömer Halisdemir Çeşmesi'ne geldi. Burada şehitler için dua edildi.

        Anma programı kapsamında TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bulut da "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye'nin Geleceği" başlıklı konferans verdi.

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