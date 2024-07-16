Edirne'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Hain darbe girişiminin birlik ve beraberlik sayesinde önlendiğini belirten Prof. Dr. Tabakoğlu, "Cumhurbaşkanımız vatandaşları sokağa davet etti ve sokaklara inen vatandaşlarımız tanklara ve silahlara karşı direndi. Bir gecede bu büyük millet, bu hayasız akına son verdi." diye konuştu.