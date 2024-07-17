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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ mensubu 9 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:31
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ mensubu 9 zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

        Şüphelilerden 6'sının FETÖ, 2'sinin DHKP-C, 1'inin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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