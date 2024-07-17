Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ mensubu 9 zanlı yakalandı.
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ mensubu 9 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.
Şüphelilerden 6'sının FETÖ, 2'sinin DHKP-C, 1'inin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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