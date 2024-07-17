Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:55 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde 14 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, merkeze bağlı Eskikadın köyündeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

        Kırklareli'nde de jandarma ekipleri merkeze bağlı Dereköy köyü ve Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Bu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı

        Benzer Haberler

        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu yakalandı
        Gurbetçilerin yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri sürüyor
        Gurbetçilerin yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişleri sürüyor
        Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nin eylül ayında hizmete girmesi bekleniyor
        Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'nin eylül ayında hizmete girmesi bekleniyor
        Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüleri yaralandı
        Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüleri yaralandı
        Polisten kaçan motosikletli başka motosikletle çarpıştı; 2 yaralı
        Polisten kaçan motosikletli başka motosikletle çarpıştı; 2 yaralı
        Edirne'de anız yangını ağıla sıçradı
        Edirne'de anız yangını ağıla sıçradı