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        Edirne'de jandarmadan orman yangınlarına karşı dron destekli denetim

        Edirne'de, jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:52
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        Edirne'de jandarmadan orman yangınlarına karşı dron destekli denetim
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        Edirne'de, jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alanlarda ve tarlalarda meydana gelen yangın olaylarına yönelik engelleme ve mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü çevresinde ormanlık arazi bölgelerinde yangınlara karşı dron destekli denetim yaptı.

        Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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