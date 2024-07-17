Edirne'de 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde 5 suçtan aranması olan zanlı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki denetimlerinde askeri yasak bölgede şüpheli C.B'yi yakaladı.
C.B'nin "askeri yasak bölgeye girme", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından aranması olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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