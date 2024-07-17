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        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:32
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        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de hava sıcaklığı öğle saatlerinden itibaren bunaltıcı boyuta ulaştı.

        Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarı çıkmadı, dışarda olanlar ise gölge alanları tercih etti.

        Kent sakinleri, park ve bahçelerde ağaç altları ile nehir kenarlarındaki tesislerde vakit geçirdi.

        Yarının da aşırı sıcak geçeceği ilde cuma günü aralıklarla sağanak bekleniyor.

        Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı.

        Sıcak hava nedeniyle, dışarıda olan vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor.

        Birçok kişi park ve bahçe gibi ağaçlık alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise suyla el ve yüzlerini yıkayıp serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan bunalan çocuklar da kentteki süs havuzlarına girdi.

        Kent sakinlerinden Tamer Çegal, hava sıcaklığının bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirtti.

        Sürekli su ile serinlemeye çalıştığını ifade eden Çegal, "Hava çok sıcak, sürekli elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Yağmur yağmıyor, biraz yağsa herkes serinleyecek. Gölgede durmaya özen gösteriyorum." diye konuştu.

        Tekirdağ'da da sıcak hava ve nem vatandaşları bunalttı.

        Hava sıcaklığının 34 derece olduğu Tekirdağ'da sıklıkla kullanılan caddelerin tenhalaştığı görüldü.

        Dışarıya çıkanlar gölgelik alanlarda vakit geçirdi, çocuklar da denizde yüzerek serinlemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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