Edirne'de çıkan anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Evlere sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 200 dekar tarım arazisi ile bir tarladaki sulama boruları zarar gördü.

Köylüler traktörleriyle, belediye ekipleri de iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Sazlıdere köyündeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçradı.

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