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        Edirne'de çıkan anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

        Edirne'de biçilmiş buğday tarlasından kalan anız alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:56
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        Edirne'de çıkan anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
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        Edirne'de biçilmiş buğday tarlasından kalan anız alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Sazlıdere köyündeki biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köylüler traktörleriyle, belediye ekipleri de iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Evlere sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 200 dekar tarım arazisi ile bir tarladaki sulama boruları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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