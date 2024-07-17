Edirne'de çeltik arazilerine deniz suyunun karışmasını engellemek için Meriç Nehri'ne set çekildi

Üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Sevgili, birlik ve kooperatif temsilcilerinden kurulacak komisyonun da her gün toplanıp sulama çalışmalarıyla ilgili kararlar alacağını kaydetti.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, sulama birliği temsilcileri ve üreticilerle bölgede inceleme yaptı.

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