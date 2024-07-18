Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 132 şüpheli yakalandı

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 132 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 132 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 132 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 132 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Annesiyle ABD'ye kaçmıştı! Akıl sağlığı riske atılmış!
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        Kapağı açık bıraktılar! Görme engelli öğretmen rögara düştü!
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Yanıyoruz! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Evin içinin göründüğü üst geçit yıkılıyor!
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Arkadaşını otomobiline aldı! Konuşma feci bitti!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Rafa'dan sonra Neres!
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde Trump coşkusu
        Doue'de düğüm çözüldü
        Doue'de düğüm çözüldü
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Kent ortalaması yüzde 85'i buldu! İstanbul nemden boğuldu!
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Flört etmek tarihe mi karışıyor?
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Sevgilisiyle birlikte Bodrum'da
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Tescilli güzel tatilde çöp topladı
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Memurun maaş zammı ocakta ne olacak?
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Şimdiye kadarki 'en pahalı' dinozor fosili satıldı
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi
        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi

        Benzer Haberler

        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de çeltik arazilerine deniz suyunun karışmasını engellemek için Meri...
        Edirne'de çeltik arazilerine deniz suyunun karışmasını engellemek için Meri...
        Edirne'de çıkan anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
        Edirne'de çıkan anız yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
        Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için setli önlem
        Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için setli önlem
        Selimiye Camisi'nin minarelerindeki restorasyon tamamlandı
        Selimiye Camisi'nin minarelerindeki restorasyon tamamlandı
        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
        Trakya'da sıcak hava bunaltıyor