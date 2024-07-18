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        İpsala'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        İpsala ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:19 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:19
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        İpsala'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        İpsala ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

        İ.E'nin kullandığı otomobil, Sultanköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        İ.E'nin cenazesi morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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