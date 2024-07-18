İpsala'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
İpsala ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
İpsala ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
İ.E'nin kullandığı otomobil, Sultanköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.E'nin cenazesi morga kaldırıldı.
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