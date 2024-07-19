Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

Bölge halkı da söndürme çalışmalarına traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Küplü beldesi ile Adasarhanlı köyü arasında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçradı.

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