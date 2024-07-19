Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan'daki yangınla ilgili sınır hattında incelemede bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'da Türkiye'ye yakın bölgede devam eden orman yangınıyla ilgili sınır hattında incelemede bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'da Türkiye'ye yakın bölgede devam eden orman yangınıyla ilgili sınır hattında incelemede bulundu.
Sınır hattını gezen Vali Sezer, yangının Edirne'ye sıçraması ihtimaline karşı alınan önlemler hakkında bilgi aldı.
Yardım ve destek çalışmaları hakkında da bilgi alan Sezer, gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.
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