Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan'daki yangınla ilgili sınır hattında incelemede bulundu

Yardım ve destek çalışmaları hakkında da bilgi alan Sezer, gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'da Türkiye'ye yakın bölgede devam eden orman yangınıyla ilgili sınır hattında incelemede bulundu.

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