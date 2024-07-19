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        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:05
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        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Dilaverbey Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde Ö.K. ile K.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, Ö.K'yi silahla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Ö.K, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan K.B, polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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