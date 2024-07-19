Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, denetimlerinde 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        İnternet kesildi, Sky News yayını durdu
        İnternet kesildi, Sky News yayını durdu
        25 ayda 8 skandal!
        25 ayda 8 skandal!
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Fransız vekiller aşırı sağcı vekilin elini sıkmadı
        Fransız vekiller aşırı sağcı vekilin elini sıkmadı
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        Cilt neden bronzlaşır?
        Cilt neden bronzlaşır?
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Eski kayınpederini öldürüp tekmelemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Pick-up'ını karavana çevirdi
        Pick-up'ını karavana çevirdi
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tekirdağ'da küresel iletişim kesintis...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tekirdağ'da küresel iletişim kesintis...
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan'daki yangınla ilgili sınır hattında incele...
        Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan'daki yangınla ilgili sınır hattında incele...
        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor
        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetimlerini sürdürüyor
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü