Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yaptıkları çalışma sonucu Hamzabeyli'den yurda giriş yapan bir tırı durdurdu.

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