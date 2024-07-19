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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:46 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:46
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yaptıkları çalışma sonucu Hamzabeyli'den yurda giriş yapan bir tırı durdurdu.

        Tırda narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, kolilerin içerisinde 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi.

        Tır sürücüsü S.S, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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