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        7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de devam ediyor

        7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Edirne'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:56
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        7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de devam ediyor
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        7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Edirne'de devam ediyor.

        Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın 2'nci gününde minik ve yıldız kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

        Federasyon başkan vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Şampiyonayı 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediklerini vurgulayan Akyüz, "15 Temmuz şehitlerimizi ve Gazze şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların anısına bu şampiyonayı yapıyoruz. Biz zulme ve hainliğe karşı her zaman duruşumuzu ortaya koymuş bir anlayışın misyonunu taşıyoruz federasyon olarak. Burada da bunu ortaya koyduk." dedi.

        Akyüz, şampiyonanın bu yıl wushu dünyasındaki en büyük organizasyon olduğunu dile getirdi.

        Farklı ülkelerden sporcuların uluslararası bir şampiyonada mükemmel bir atmosferde bir araya gelmesinin spor adına çok önemli olduğunu ifade eden Akyüz, "Dünya standartlarında bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 23 ülkeden 1100'ün üzerinde sporcunun tatil döneminde buraya gelmesi wushu adına çok önemli. Organizasyona Açık Balkan Şampiyonası ve Avrasya Kupası ismini verdik. Ortak bir şampiyona. Afrika kıtasından da katılan ülkeler var.2 değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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