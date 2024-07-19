Edirne'de sağanak etkili oldu

Kentte aşırı sıcakların hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

Öğle saatlerinde 38 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 23 dereceye kadar düştü.

Öğleden sonra başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde düştü.

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