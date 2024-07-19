Edirne'de sağanak etkili oldu
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde düştü.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.
Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti.
Öğle saatlerinde 38 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 23 dereceye kadar düştü.
Kentte aşırı sıcakların hafta sonu da etkili olması bekleniyor.
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