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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:45
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Öğleden sonra başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde düştü.

        Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

        Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti.

        Öğle saatlerinde 38 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 23 dereceye kadar düştü.

        Kentte aşırı sıcakların hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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