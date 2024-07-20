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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Edirne'de kutlandı

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Edirne'de törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:31
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Edirne'de kutlandı
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı Edirne'de törenle kutlandı.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'nde düzenlenen törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

        Şubenin Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Demir, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kıbrıs'a savaş için değil barışı sağlamak için gittiklerini belirten Demir, "Soydaşlarımıza yardım etmek amacıyla gittiğimizi hepimiz biliyoruz. Ama umduğumuz gibi olmadı. Biz oraya indiğimizde ateşle karşılaştık. Esas ateşi yaşayan oradaki 50. alayımız oldu. O günleri 50 yıl sonra burada anmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç de Türk milletinin yaşadığı güzel toprakları vatan edinebilmek için büyük bedeller ödediğini belirterek, "Sizlere çok büyük bir minnettarlık ve şükran duyuyoruz. Allah hepinize hayırlı, uzun, bereketli ömürler versin. İyi ki varsınız." dedi.

        Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İl Başkanı Aydın Bildiş de gazilerin emaneti olan topraklarda görev yapma şerefine eriştiğini, bölgeyi ve halkı tanıdıktan sonra Türk askerinin Kıbrıs'ta ne kadar büyük işler yaptığını daha iyi anladığını ifade etti.

        Gazilerin hatıralarını anlattığı tören pasta kesimi ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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