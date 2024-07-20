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        Enez'e yeni hükümet konağı yapılacak

        Edirne'nin Enez ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:58 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:58
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        Enez'e yeni hükümet konağı yapılacak
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        Edirne'nin Enez ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak.

        İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, yaptığı açıklamada, yeni hükümet konağının, yıkımına başlanan eski devlet hastanesi binasının yerine yapılacağını belirtti.

        İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan yeni hükümet konağının 3 katlı olacağını ifade eden Tutal, "Kaymakamlık ve kamu kurumları 2 bin 900 metrekare alana inşa edilecek bu binada hizmet verecek. 2 yılda bitmesi planlanan hükümet konağı Enez'e hayırlı olsun." diye konuştu.

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