Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarını asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Son olarak Süloğlu'nun Domurcalı ile Yağcılı köyleri arasındaki yolun 4 kilometrelik bölümünde 2. kat asfalt çalışması yapan ekipler, faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler ilk asfaltlamanın ardından yollarda 2. kat asfalt çalışması da yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerin köy yollarındaki sıcak asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.